Награды и номинации фильма Я не ведьма 2017

Каннский кинофестиваль 2017 Каннский кинофестиваль 2017
Золотая камера
Номинант
BAFTA 2018 BAFTA 2018
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Победитель
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Победитель
