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Киноафиша Фильмы Madama Butterfly

Madama Butterfly

Madama Butterfly 18+
Напомним о выходе в прокат
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Страна Греция
Год выпуска 2020
Премьера в мире 26 марта 2024
Дата выхода
11 мая 2024 Исландия Allowed
26 марта 2024 Сербия
26 марта 2024 Хорватия
Производство Greek National Opera
Другие названия
Madama Butterfly
Режиссер
Хуго де Ана
В ролях
Theodoros Aivaliotis
Amalia Avloniti
Fotini Hadjidaki
Эрмонела Яхо
Vagia Kofou
Все актеры и съемочная группа

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