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Madama Butterfly
Madama Butterfly
Madama Butterfly
18+
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Страна
Греция
Год выпуска
2020
Премьера в мире
26 марта 2024
Дата выхода
11 мая 2024
Исландия
Allowed
26 марта 2024
Сербия
26 марта 2024
Хорватия
Производство
Greek National Opera
Другие названия
Madama Butterfly
Режиссер
Хуго де Ана
В ролях
Theodoros Aivaliotis
Amalia Avloniti
Fotini Hadjidaki
Эрмонела Яхо
Vagia Kofou
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