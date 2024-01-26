В ролях
Хельга Брага Йонсдоуттир
Sigríður
Халльдоур Гильвасон
Svenni
Ylfa Marín Haraldsdóttir
Sminka
Эдда Бьёрг Эйоульфсдоуттир
Stella
Все актеры и съемочная группа
Композитор
Hallur Ingólfsson
Детали фильма
Страна
Исландия
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
14 мая 2025
Премьера в мире
26 января 2024
Дата выхода
|12 июня 2025
|Германия
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|26 января 2024
|Исландия
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|12 year age limit
Бюджет
$1 100 000
Сборы в мире
$253 501
Производство
Markell Productions, S800
Другие названия
Fullt hús, Grand Finale, Der letzte Takt