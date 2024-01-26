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Постер фильма Fullt hús
7.4
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7.4

Fullt hús

, 2024
Fullt hús
Исландия / комедия / 18+
Постер фильма Fullt hús
7.4

В ролях

Хельга Брага Йонсдоуттир
Sigríður
Хильмир Снайр Гвюднасон
Хильмир Снайр Гвюднасон
Klemens
Ильмюр Кристьяунсдоуттир
Steinunn
Халльдоур Гильвасон
Svenni
Вивиан Олафсдоттир
Ylfa Marín Haraldsdóttir
Sminka
Торстейнн Бахман
Торстейнн Бахман
Ари Эльдьяудн
Эдда Бьёрг Эйоульфсдоуттир
Stella
Свеинн Геирссон
Свеинн Геирссон
Йон Гнарр
Hermann
Режиссер Сигюрйоун Кьяртанссон
Сценарист Сигюрйоун Кьяртанссон
Композитор Hallur Ingólfsson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Исландия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 14 мая 2025
Премьера в мире 26 января 2024
Дата выхода
12 июня 2025 Германия
26 января 2024 Исландия 12 year age limit

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет $1 100 000
Сборы в мире $253 501
Производство Markell Productions, S800
Другие названия
Fullt hús, Grand Finale, Der letzte Takt

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 12 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 30 января 2024

Отзывы о фильме

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Fullt hús
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