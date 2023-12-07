Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кентервильское привидение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Архивы Архивы
Киноафиша Фильмы Архивы
The Archies

Архивы, 2023

2023 / Индия / США
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 1.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 1.9
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 7 декабря 2023
Премьера в мире 7 декабря 2023
Возраст 18+
Режиссер
Зоя Ахтар
В ролях
Фрэнк Герриш
Agastya Nanda
Кхуши Капур
Сухана Кхан
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
1.9 IMDb
Написать отзыв
Постер фильма Архивы 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Трейлеры фильма Все трейлеры
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Тёща
Тёща
2023, Россия, комедия
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Немая ярость
Немая ярость
2023, США, боевик
Хоккейные папы
Хоккейные папы
2023, Россия, комедия, семейный, спорт
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Дворец
Дворец
2023, Италия / Швейцария / Франция / Польша, драма
Наполеон
Наполеон
2023, США, боевик, биография, драма
Большое маленькое приключение
Большое маленькое приключение
2023, Бельгия / Франция / Испания, анимация
Проклятие дудочника
Проклятие дудочника
2023, США, ужасы
Паранормальные явления. Другое измерение
Паранормальные явления. Другое измерение
2023, Тайвань, ужасы, детектив, триллер
Королевство зверей
Королевство зверей
2023, Франция, приключения, драма, фантастика
Related video
Копия Шурика: таким Олега Даля помнят только самые преданные поклонники
Не всегда была Надюхой: в этой миловидной блондинке не узнать Дорошину (фото)
Герои «Слова пацана» обожали такой суп: легендарный рецепт, который все забыли
«Не Челентано, но приятно»: Орнелла Мути выбрала самого красивого российского артиста
Бунтарка с пухлыми губами: такую Бабкину не узнают даже родные (фото)
Подставила серьезных людей: вот что натворила дочь Киркорова
Русская Мэрилин Монро: в молодости Аллегрова была другим человеком
Концовку 5-й серии «Слова пацана» оценят только те, кто смотрел фильм «Брат»: присмотритесь к кадрам
С матерью ничего общего: на кого похожи три сына Серафимы прекрасной (фото)
Серая мышка: в молодости звезду «Бедной Насти» язык не поворачивается назвать красоткой
Пабло Пикассо потерял дар речи, увидев эту советскую актрису: называл ее русской богиней
Высоцкий готовил цыпленка табака только по этому рецепту: всегда получался сочным
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше