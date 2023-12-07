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Poster of The Archies
4.4
The Archies - Trailer
Kinoafisha Films The Archies
4.4

The Archies

, 2023
The Archies
India, USA / Comedy, Drama, Musical / 18+
Trailers
Poster of The Archies
4.4
The Archies - Trailer
The Archies  Trailer

Synopsis

Set in 1960s India, Archie and the gang navigate romance, friendship and the future of Riverdale as developers threaten to destroy a beloved park.

Cast

Frank Gerrish
Agastya Nanda
Archie Andrews
Khushi Kapoor
Betty Cooper
Suhana Khan
Veronica Lodge
Koel Purie
Vedang Raina
Reggie Mantle
Mihir Ahuja
Jughead Jones
Aditi Saigal
Ethel Muggs
Yuvraj Menda
DIlton Doiley
Diya Gupta
Cheryl Blossom
Rudra Mahuvakar
Moose Mason
Santana Roach
Midge Klump
Director Zoya Akhtar
Writer Farhan Akhtar, Zoya Akhtar, Reema Kagti, Ayesha DeVitre, John L. Goldwater
Composer The Islanders, Shankar Mahadevan, Loy Mendonsa, Ehsaan Noorani
Cast and Crew

Film details

Country India / USA
Runtime 2 hours 21 minutes
Production year 2023
Online premiere 7 December 2023
World premiere 7 December 2023
Production Archie Comics Publications, Excel Entertainment, Graphic India
Also known as
The Archies, Los Archies, アーチーズ, 阿奇樂團

Film rating

4.4
Rate 10 votes
4.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 4 December 2023

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The Archies - Trailer
The Archies Trailer
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