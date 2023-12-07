Cast
Agastya Nanda
Archie Andrews
Khushi Kapoor
Betty Cooper
Suhana Khan
Veronica Lodge
Vedang Raina
Reggie Mantle
Mihir Ahuja
Jughead Jones
Yuvraj Menda
DIlton Doiley
Diya Gupta
Cheryl Blossom
Rudra Mahuvakar
Moose Mason
Santana Roach
Midge Klump
Cast and Crew
Director
Zoya Akhtar
Writer
Farhan Akhtar, Zoya Akhtar, Reema Kagti, Ayesha DeVitre, John L. Goldwater
Composer
The Islanders, Shankar Mahadevan, Loy Mendonsa, Ehsaan Noorani
Film details
Country
India / USA
Runtime
2 hours 21 minutes
Production year
2023
Online premiere
7 December 2023
World premiere
7 December 2023
Production
Archie Comics Publications, Excel Entertainment, Graphic India
Also known as
The Archies, Los Archies, アーチーズ, 阿奇樂團