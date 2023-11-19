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Горячая линия по праздникам, 2023

2023 / Канада
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Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 19 ноября 2023
Премьера в мире 19 ноября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Марк Жан
В ролях
Niall Matter
Эмили Теннант
Эмили Теннант
Эрик Атхавале
Эрик Атхавале
Сидни Сабистон
Джон Б. Лоу
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Горячая линия по праздникам 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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