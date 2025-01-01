Меню
Фильмы
Opiekun
Opiekun, 2023: актеры и роли
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Режиссер
Dariusz Regucki
Dariusz Regucki
В ролях
Рафаль Заверуха
Rafal Zawierucha
Каролина Хапко
Karolina Chapko
Радослав Пазура
Radosław Pazura
Zbigniew Antoniewicz
Zbigniew Antoniewicz
Майя Барелковская
Maja Barelkowska
