Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Opiekun Opiekun, 2023: актеры и роли

Opiekun, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Dariusz Regucki Dariusz Regucki
В ролях
Рафаль Заверуха Рафаль Заверуха Rafal Zawierucha Каролина Хапко Karolina Chapko Радослав Пазура Radosław Pazura Zbigniew Antoniewicz Zbigniew Antoniewicz Майя Барелковская Maja Barelkowska
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Думаете, это был Дворцовый? А вот и нет! Какой мост на самом деле разводили в «Невероятных приключениях итальянцев в России»
4 ошибки «Клона», из-за которых его сейчас невозможно смотреть: сама Жади тоже в списке
Что скрыли в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса»: 7 фактов об Отряде Дамблдора, которые знают лишь читатели
Земекис и Гейл зареклись снимать продолжение «Назад в будущее» еще в 90-х: и все же фанаты получили 4-ю часть, о которой мало кто знает
Золотая эпоха: топ-10 лучших боевиков 90-х с высоким рейтингом — удивитесь, но на 6-ом месте хит из России
Сколько длились самые долгие «Голодные игры»? Жуткая бойня состоялась за 24 года до основной трилогии — и стала рекордсменом
«Полосатый рейс» спас Куросаву от позора: съемки легендарного «Дерсу Узала» едва не закончились трагедией — за такое «Оскар» бы не дали
Резня в психушке и «слишком реалистичная трагедия»: эти 5 кошмарных смертей в «Оно 2» доказывают, что Кинг — король ужаса
«Я помню первое заказное»: киллер из сериала «Лихие» реально существует — вот что вытворял и как выглядит
«Поднятие уровня» круче «Блича» и «Алхимика», но в рейтинг не попадает: свежайший топ-20 популярных аниме от IMDb оказался с подвохом
Черный день для всех хейтеров аниме: ученые доказали пользу японских мультиков
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше