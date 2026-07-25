Валькирия, 2022

Вторая часть эпоса «Кольцо нибелунга», поставленного Дмитрием Черняковым в Берлинской опере. За занавесом этого спектакля – только превосходные степени! Государственная опера Унтер ден Линден впечатляюще воплощает мечту всех великих оперных театров – современно и смело оживляет всю тетралогию Вагнера «Кольцо нибелунга». Дирижирует циклом Кристиан Тилеманн, а Дмитрий Черняков, славящийся психологической глубиной и оригинальностью постановок, уверенно проводит великолепный состав артистов сквозь все нюансы истории и умело интерпретирует фантастические события огромной вселенной «Кольца». «Валькирия», которую композитор сочинил в середине 1850-х годов, стала новой вершиной музыкального таланта Вагнера. Оркестр в этой опере обладает огромной повествовательной силой и наделяет партитуру множеством выразительных слоёв.