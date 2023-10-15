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Валькирия Валькирия
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Die Walküre

Валькирия, 2022

2022 / Германия
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О фильме

Вторая часть эпоса «Кольцо нибелунга», поставленного Дмитрием Черняковым в Берлинской опере. За занавесом этого спектакля – только превосходные степени! Государственная опера Унтер ден Линден впечатляюще воплощает мечту всех великих оперных театров – современно и смело оживляет всю тетралогию Вагнера «Кольцо нибелунга». Дирижирует циклом Кристиан Тилеманн, а Дмитрий Черняков, славящийся психологической глубиной и оригинальностью постановок, уверенно проводит великолепный состав артистов сквозь все нюансы истории и умело интерпретирует фантастические события огромной вселенной «Кольца». «Валькирия», которую композитор сочинил в середине 1850-х годов, стала новой вершиной музыкального таланта Вагнера. Оркестр в этой опере обладает огромной повествовательной силой и наделяет партитуру множеством выразительных слоёв.

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Продолжительность 4 часа 14 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Дмитрий Черняков
В ролях
Аня Кампе
Клаудия Манке
Михаэль Фолле
Мика Карес
Роберт Уотсон
Все актеры и съемочная группа
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Балтика
15:00 от 1000 ₽
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«Валькирия» в кинотеатрах

вс 15 вс 22 сб 4 сб 25
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Балтика
Сходненская
2D, SUB
15:00 от 1000 ₽
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