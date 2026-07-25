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Постер фильма Валькирия
Киноафиша Фильмы Валькирия

Валькирия

, 2022
Die Walküre
Германия / опера / 18+
Постер фильма Валькирия

О фильме

Вторая часть эпоса «Кольцо нибелунга», поставленного Дмитрием Черняковым в Берлинской опере. За занавесом этого спектакля – только превосходные степени! Государственная опера Унтер ден Линден впечатляюще воплощает мечту всех великих оперных театров – современно и смело оживляет всю тетралогию Вагнера «Кольцо нибелунга». Дирижирует циклом Кристиан Тилеманн, а Дмитрий Черняков, славящийся психологической глубиной и оригинальностью постановок, уверенно проводит великолепный состав артистов сквозь все нюансы истории и умело интерпретирует фантастические события огромной вселенной «Кольца». «Валькирия», которую композитор сочинил в середине 1850-х годов, стала новой вершиной музыкального таланта Вагнера. Оркестр в этой опере обладает огромной повествовательной силой и наделяет партитуру множеством выразительных слоёв.

В ролях

Аня Кампе
Brünnhilde
Клаудия Манке
Fricka
Михаэль Фолле
Мика Карес
Hunding
Роберт Уотсон
Michal Doron
Waltraute
Anett Fritsch
Ortlinde
Alexandra Ionis
Schwertleite
Christiane Kohl
Helmwige
Anna Lapkovskaya
Grimgerde
Vida Mikneviciute
Sieglinde
Clara Nadeshdin
Gerhilde
Режиссер Andy Sommer
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 4 часа 14 минут
Год выпуска 2022
Производство Bel Air Media
Другие названия
Richard Wagner: Die Walküre, Richard Wagner: La Walkyrie

Рейтинг фильма

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Обновлено 25 июля 2026

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