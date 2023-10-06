Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гардемарины 1787. Мир"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Самсара
Samsara
Самсара, 2023
2023 / Испания
мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Жанр:
драма
Пойду
0
Не пойду
0
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
1 час 53 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
6 октября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Лоис Патиньо
В ролях
Amid Keomany
Toumor Xiong
Simone Milavanh
Mariam Vuaa Mtego
Juwairiya Idrisa Uwesu
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
6.9
IMDb
Написать отзыв
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
В прокате
Премьеры
Онлайн
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Гран Туризмо
Рецензия
Отзывы
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Неудержимые 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, триллер
Великая ирония
Рецензия
Отзывы
2023, Франция / США, комедия, драма, мелодрама, триллер
После. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2023, США, драма
Иван Семенов: Большой поход
Отзывы
2023, Россия, комедия
Дурные деньги
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, комедия, драма
1993
Отзывы
2023, Россия, драма
Заклятие. Зло внутри
Отзывы
2023, Канада / США, драма, ужасы, триллер
Школа Магических Зверей: Тайна Подземелья
Отзывы
2022, Германия, приключения, комедия, семейный
Related video
«Никита поселился у меня»: обомлеете, узнав, к кому от Вертинской уехал Михалков
Тест: помните ли вы "Пиратов Карибского моря"?
Внук Пугачевой страдает из-за неизлечимой болезни: операция не спасет
Эта пошлая сцена из фильма «Табор уходит в небо» едва не убила Тому: подробности
При виде младшего внука Юрия Никулина замирает сердце: растет копией этого человека
Японцы «украли» популярное русское имя: будете смеяться, узнав, что оно значит за границей
Пугачеву давно скинули с трона: Киркоров раскрыл имя новой королевы российской эстрады
Климова и Месхи воссоединились ради дочери: актер уже успел отличиться
Эта многодетная мама весит всего 35 кг: глазам не поверите, увидев россиянку
Женщины с этими именами любят ушами: не могут жить без комплиментов
«Что в тебе особенного?»: жена сделала заявление о певце SHAMAN
Мальчишки были без ума от этой блондинки из «Ералаша»: она и в 30 сводит мужчин с ума (пикантное фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить