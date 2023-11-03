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Полтергейст
Отзывы о фильме «Полтергейст»
The Ghost Within
Полтергейст
2023 / США
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мало голосов
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0
голосов
Рейтинг IMDb: 3.9
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User
3 ноября 2023, 15:46
Оценка
Хоршоий фильм но конец смешной
3 ноября 2023, 15:46
0
0
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Киноафиша.инфо
3 ноября 2023, 19:34
в ответ на сообщение
User от 3 ноября 2023, 15:46
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
3 ноября 2023, 19:34
0
0
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Александр Пепеляев
4 ноября 2023, 10:35
Полная чушь, вообще не рекомендую, всё основано на резкой музыке
4 ноября 2023, 10:35
0
0
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Оля Проневская
4 ноября 2023, 15:53
Оценка
По трейлеру фильм классный
4 ноября 2023, 15:53
0
0
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mishakonovalov80
4 ноября 2023, 16:30
Оценка
весь фильм на мена капала вода с кондиционера \
кофта в ржавчине \
а так фильм такое себе \
не идите \
и не садитесь на места под кондиционерами,они хуевые и мокрые
4 ноября 2023, 16:30
0
0
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Киноафиша.инфо
4 ноября 2023, 16:35
в ответ на сообщение
mishakonovalov80 от 4 ноября 2023, 16:30
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
4 ноября 2023, 16:35
0
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кофта в ржавчине \
а так фильм такое себе \
не идите \
и не садитесь на места под кондиционерами,они хуевые и мокрые
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