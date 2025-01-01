Меню
Лео, 2023: актеры и роли
Режиссер
Локеш Канагарадж
Lokesh Kanagaraj
В ролях
Виджай
Vijay
Санджай Датт
Sanjay Dutt
Анураг Кашьяп
Anurag Kashyap
Триша Кришнан
Trisha Krishnan
Бабу Энтони
Babu Antony
2025, США, драма, ужасы, детектив
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
2025, Россия, анимация
2025, США, боевик, приключения, семейный
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
2025, США, боевик, приключения, комедия
2025, Россия, комедия, фантастика
2025, Россия, комедия
2024, Германия, анимация
2025, США, спорт
2024, Мексика, ужасы
В башне с 7 лет, свадьба в 23: выяснили, сколько лет Фионе и Шреку в каждой части франшизы
Почему заменили Катю из «Бандитского Петербурга»: тайна закадрового конфликта и несчастный случай
«Стальной алхимик: Братство» тоже в списке: 3 лучших мини-аниме сериалов по версии Letterboxd
Срочно ищем их на стриминге: (пока что) лучшие зарубежные фильмы этого года, которые имеют все шансы попасть на «Оскар»
Бюджет в 2 раза меньше, чем у «Форсаж 10», а рейтинг — выше: для Питта «F-1» самый успешный в карьере — сколько потратили на съемки
Настоящих актеров узнают многие, а хвостатых? Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с животными (тест)
Легендарная сцена «Терминатора-2» разошлась на мемы — ее даже высмеяли в «Гриффинах»: на самом деле этот трюк легко объяснить
Капитан Америка станет злодеем, а арка Дума вышибет из зрителей слезы: важные спойлеры сюжета «Мстители: Судный день»
Красный — хит сезона: попробуйте вспомнить 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились
Бурунов увидел «Начало» в кинотеатре и понял, что «надо было озвучить по-другому»: столкнулся с жесткой цензурой Голливуда при озвучке
