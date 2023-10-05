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Алексей Балабанов. Послесловие... Алексей Балабанов. Послесловие...
Киноафиша Фильмы Алексей Балабанов. Послесловие... Отзывы о фильме «Алексей Балабанов. Послесловие...»
Алексей Балабанов. Послесловие... 2023 / Россия
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Отзывы о фильме «Алексей Балабанов. Послесловие...»

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Валерия Михайлова 5 октября 2023, 21:36
Оценка
Гений.

Мало очень,конечно,и Брата слишком много,но Балабанова всегда мало
Рекомендую, естественно
5 октября 2023, 21:36 Ответить
Киноафиша.инфо 6 октября 2023, 13:13
в ответ на сообщение Валерия Михайлова от 5 октября 2023, 21:36
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
6 октября 2023, 13:13 Ответить
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