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Алексей Балабанов. Послесловие...
Отзывы о фильме «Алексей Балабанов. Послесловие...»
Алексей Балабанов. Послесловие...
2023 / Россия
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Валерия Михайлова
5 октября 2023, 21:36
Оценка
Гений.
Мало очень,конечно,и Брата слишком много,но Балабанова всегда мало
Рекомендую, естественно
5 октября 2023, 21:36
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Киноафиша.инфо
6 октября 2023, 13:13
в ответ на сообщение
Валерия Михайлова от 5 октября 2023, 21:36
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
6 октября 2023, 13:13
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Мало очень,конечно,и Брата слишком много,но Балабанова всегда мало
Рекомендую, естественно
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