Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дочь болотного царя" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дом-ловушка Дом-ловушка
Киноафиша Фильмы Дом-ловушка Отзывы о фильме «Дом-ловушка»
Accused Дом-ловушка 2023 / Великобритания
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
Билеты от 330 ₽
Билеты от 330 ₽
В избранное Уже в избранном
Билеты

Отзывы о фильме «Дом-ловушка»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Наталья Трошина 28 октября 2023, 22:55
Полная херня, не стоит время терять, весь фильм перепись в интернете, межрасовый недоразумения, так амрикашки выставили, а под конец засыпания. Реально, не теряйт время и деньги.
28 октября 2023, 22:55 Ответить
Киноафиша.инфо 29 октября 2023, 13:30
в ответ на сообщение Наталья Трошина от 28 октября 2023, 22:55
Спасибо за ваше мнение! Расскажите, было ли в фильме то, что вам всё-таки пришлось по душе? 🤔
29 октября 2023, 13:30 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают По щучьему велению
По щучьему велению 42 комментария
Императрицы
Императрицы 10 комментариев
Лукавый
Лукавый 11 комментариев
Повелитель ветра
Повелитель ветра 70 комментариев
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди 468 комментариев
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кошки-мышки
Кошки-мышки
2023, Франция / США, драма, триллер
SuperКопы: Миссия «Бабушка»
SuperКопы: Миссия «Бабушка»
2023, Франция, комедия
Related video
У Винер нашлось много общего с Тайсоном: касается искалеченных ушей учениц
Пенсионерки с этим цветом волос всегда выглядят на 15 лет моложе: вот как надо краситься
Этот знак зодиака накроет золотым дождем 5 ноября: очень точный гороскоп
Полено рвала на себе волосы: вот какая женщина стала главной в жизни Женечки из «Счастливы вместе»
Весь СССР слушал их хиты на повторе: в этих старичках не узнать звезд группы ABBA
Тест: кто вы из мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»?
Только косынки не хватает: как выглядит актриса, озвучивающая Машу в мультфильме про Медведя
Кем на самом деле был эпатажный ведущий «Суда присяжных»: оказался по другую сторону закона
Астрологи раскрыли, в каком году рождаются ужасные домохозяйки: в доме вечный бардак
При виде брошенной дочери Фоменко волосы становятся дыбом: гены не обманешь
Даже в советском фильме наврали: каким на самом деле был Шерлок Холмс
В ноябре 2023 этот знак Зодиака встанет перед сложным выбором: может изменить жизнь
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше