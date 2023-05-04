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Помилование
Отзывы о фильме «Помилование»
Помилование
2023 / Россия
Трейлер
7.8
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 5
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Наташа Мусейкина
4 мая 2023, 21:31
Оценка
Отличный фильм. Конец непредсказуемый. Противостояние между службой и дружбой, долгом и чувством любви. Выполнить приказ или....
4 мая 2023, 21:31
1
0
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Киноафиша.инфо
5 мая 2023, 13:19
в ответ на сообщение
Наташа Мусейкина от 4 мая 2023, 21:31
Добрый день! Рады, что фильм оправдал ваши ожидания 😊 Спасибо за отзыв!
5 мая 2023, 13:19
1
0
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Аполлинария Понятых
8 мая 2023, 19:26
Оценка
Фильм запутанный и конец был мне абсолютно не понятен .
8 мая 2023, 19:26
0
1
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Верунчик Васячкина
9 мая 2023, 19:22
Оценка
Фильм отличный, смотриться легко, хотя концовка действительно неожиданная!!! В основе фильма прекрасно раскрыты отношения дружбы и любви. Очень понравились герои фильма- сержант Любомир Зух и его невеста Мария Тереза. Хотя события происходят во время Великой Отечественной войны, есть в фильме душевные и смешные моменты, и та самая нежная любовь сержантов и командиров, готовых идти на все ради своей любви.... но есть военный устав, который не дозволено нарушать, иначе....
9 мая 2023, 19:22
0
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Юлия Карасова
9 мая 2023, 21:17
Оценка
Фильм хороший, но оставил тяжёлый осадок. Очень хотелось, чтобы помиловали парнишку, но увы...
Суровые времена, суровые законы были в то время.
9 мая 2023, 21:17
1
0
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User
13 мая 2023, 18:17
Оценка
Классный фильм! 👏👏👏 Ожидала счастливый конец😭 уревелась…
13 мая 2023, 18:17
1
0
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Киноафиша.инфо
13 мая 2023, 19:05
в ответ на сообщение
User от 13 мая 2023, 18:17
Добрый день! Рады, что фильм оправдал ваши ожидания 😊 Спасибо за отзыв!
13 мая 2023, 19:05
0
0
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Суровые времена, суровые законы были в то время.
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