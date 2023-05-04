Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Круче некуда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Помилование Помилование
Киноафиша Фильмы Помилование Отзывы о фильме «Помилование»
Помилование 2023 / Россия
7.8 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Помилование»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Наташа Мусейкина 4 мая 2023, 21:31
Оценка
Отличный фильм. Конец непредсказуемый. Противостояние между службой и дружбой, долгом и чувством любви. Выполнить приказ или....
4 мая 2023, 21:31 Ответить
Киноафиша.инфо 5 мая 2023, 13:19
в ответ на сообщение Наташа Мусейкина от 4 мая 2023, 21:31
Добрый день! Рады, что фильм оправдал ваши ожидания 😊 Спасибо за отзыв!
5 мая 2023, 13:19 Ответить
Аполлинария Понятых 8 мая 2023, 19:26
Оценка
Фильм запутанный и конец был мне абсолютно не понятен .
8 мая 2023, 19:26 Ответить
Верунчик Васячкина 9 мая 2023, 19:22
Оценка
Фильм отличный, смотриться легко, хотя концовка действительно неожиданная!!! В основе фильма прекрасно раскрыты отношения дружбы и любви. Очень понравились герои фильма- сержант Любомир Зух и его невеста Мария Тереза. Хотя события происходят во время Великой Отечественной войны, есть в фильме душевные и смешные моменты, и та самая нежная любовь сержантов и командиров, готовых идти на все ради своей любви.... но есть военный устав, который не дозволено нарушать, иначе....
9 мая 2023, 19:22 Ответить
Юлия Карасова 9 мая 2023, 21:17
Оценка
Фильм хороший, но оставил тяжёлый осадок. Очень хотелось, чтобы помиловали парнишку, но увы...
Суровые времена, суровые законы были в то время.
9 мая 2023, 21:17 Ответить
User 13 мая 2023, 18:17
Оценка
Классный фильм! 👏👏👏 Ожидала счастливый конец😭 уревелась…
13 мая 2023, 18:17 Ответить
Киноафиша.инфо 13 мая 2023, 19:05
в ответ на сообщение User от 13 мая 2023, 18:17
Добрый день! Рады, что фильм оправдал ваши ожидания 😊 Спасибо за отзыв!
13 мая 2023, 19:05 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Гипнотик
Гипнотик 9 комментариев
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 24 комментария
Русалочка
Русалочка 23 комментария
Он — это пуля
Он — это пуля 6 комментариев
Снегирь
Снегирь 21 комментарий
Астрал 5. Красная дверь
Астрал 5. Красная дверь 2 комментария
(Не)идеальные парочки
(Не)идеальные парочки 2 комментария
Переводчик
Переводчик 62 комментария
Движение вверх
Движение вверх 68 комментариев
Барби
Барби 15 комментариев
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Чарли и фантастическая четверка
Чарли и фантастическая четверка
2023, Канада, приключения, анимация, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Турбозавры. Привет, Сирена!
Турбозавры. Привет, Сирена!
2023, Россия, анимация
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Related video
В молодости мать Королевой затмевала красотой даже голливудских актрис: посудите сами
Главному армянину советского кино посочувствует каждый: вот кого взял в жены (фото)
Вы и не знали, что сестра Варлей тоже снималась в кино: таких красавиц мало
«Народ весьма примитивный»: эти слова Есенина о США до сих пор заставляют задуматься
Сложно сдержать слезы: как выглядел Владимир Меньшов незадолго до смерти (видео)
В этих странах опасно подзывать кошку словами «кис-кис»: от причины волосы встанут дыбом
В голове не укладывается: «русского» слова нет в русском языке, зато есть в английском
Похудела и постриглась под мальчика: блондинку Лелю из «Деффчонок» на свежем фото не узнать
В 15 лет этот парнишка крутил роман с 40-летней цыганкой: с тех пор в его жизни многое изменилось (фото)
В СССР сняли фильм о том, как видят Москву иностранцы: вы ее точно не узнаете
Годами считал себя бездетным: что известно о тайной дочери Морозова из «Кривого зеркала»
А вы знаете, почему у Мальвины голубые волосы? Объяснение испугает любого
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше