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Враждебная территория Враждебная территория
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Hostile Territory

Враждебная территория, 2022

2022 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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О фильме

Конец Гражданской войны, Джек Калгроув, воевавший за армию Союза попадает в плен к Конфедератам и долгое время среди своих числится погибшим. Когда же Джека, наконец, освобождают из лагеря военнопленных, он узнает, что его жена Молли умерла от туберкулеза, а его дети Лиззи, Лили и Чарли стали пассажирами печально-известного поезда для сирот. Поезд должен доставить их сквозь враждебные территории к старшему брату Джека Филу, а возможно и вовсе отправить на Запад в приемную семью. Калгроув в компании темнокожего солдата Десмонда Ричардса, отчаявшейся матери Элис, чей ребенок тоже оказался в поезде, и группы разбойников из числа коренных американцев, должен успеть перехватить поезд и спасти своих детей, пока не стало слишком поздно.

4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Брайан Прэсли
Брайан Прэсли
В ролях
Мэтт МакКой
Лью Темпл
Лью Темпл
Брэд Лелэнд
Бреа Би
Брайан Прэсли
Брайан Прэсли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Враждебная территория 2 постера
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