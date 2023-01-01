Враждебная территория, 2022

Конец Гражданской войны, Джек Калгроув, воевавший за армию Союза попадает в плен к Конфедератам и долгое время среди своих числится погибшим. Когда же Джека, наконец, освобождают из лагеря военнопленных, он узнает, что его жена Молли умерла от туберкулеза, а его дети Лиззи, Лили и Чарли стали пассажирами печально-известного поезда для сирот. Поезд должен доставить их сквозь враждебные территории к старшему брату Джека Филу, а возможно и вовсе отправить на Запад в приемную семью. Калгроув в компании темнокожего солдата Десмонда Ричардса, отчаявшейся матери Элис, чей ребенок тоже оказался в поезде, и группы разбойников из числа коренных американцев, должен успеть перехватить поезд и спасти своих детей, пока не стало слишком поздно.