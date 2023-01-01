Просто Джексон, 2012

Расследуя дело о пропаже сына бывшего начальника угрозыска Дегтярёва, Джексон задерживает возможного подозреваемого — владельца машины, в который силой увезли похищенного юношу. В салоне автомобиля предполагаемого похитителя Джексон находит сумку, доверху набитую деньгами в банковской упаковке, украденными во время последнего из серии ограблений и убийств инкассаторов. Задержанный Ивченко отказывается общаться с Хмелёвой, ведущей его дело, но Джексон знает, что этот бандит остаётся единственной ниточкой, связывающей оба дела — похищение Дегтярёва и разбойные нападения на банковские броневики. Версия Джексона подтверждается самым печальным образом: подельники Ивченко расправляются с девушкой майора Валентиной. Вооружившись до зубов купленным на чёрном рынке оружием, Джексон начинает свою собственную борьбу с похитителями, которую он сам называет «война миров».