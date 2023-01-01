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Просто Джексон Просто Джексон
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Просто Джексон, 2012

2012 / Россия
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О фильме

Расследуя дело о пропаже сына бывшего начальника угрозыска Дегтярёва, Джексон задерживает возможного подозреваемого — владельца машины, в который силой увезли похищенного юношу. В салоне автомобиля предполагаемого похитителя Джексон находит сумку, доверху набитую деньгами в банковской упаковке, украденными во время последнего из серии ограблений и убийств инкассаторов. Задержанный Ивченко отказывается общаться с Хмелёвой, ведущей его дело, но Джексон знает, что этот бандит остаётся единственной ниточкой, связывающей оба дела — похищение Дегтярёва и разбойные нападения на банковские броневики. Версия Джексона подтверждается самым печальным образом: подельники Ивченко расправляются с девушкой майора Валентиной. Вооружившись до зубов купленным на чёрном рынке оружием, Джексон начинает свою собственную борьбу с похитителями, которую он сам называет «война миров».

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Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2012
Возраст 16+
Режиссер
Леонид Пляскин
Леонид Пляскин
В ролях
Дмитрий Быковский-Ромашов
Дмитрий Быковский-Ромашов
Андрей Горбачев
Андрей Горбачев
Роман Бокашевский
Екатерина Суворова
Григорий Орлов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Просто Джексон 1 постер
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Просто Джексон
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Кадры из фильма Все кадры
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