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Постер фильма Дорогой Вааппи
7.8
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7.8

Дорогой Вааппи

, 2023
Dear Vaappi
Индия / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Дорогой Вааппи
7.8

В ролях

Анага Нараянан
Amira
Абхирам Радхакришнан
Джагадиш
Лал
Tailor Basheer
Neena Kurup
Маниянпилла Раджу
Unni Raja
Jayakrishnan
Buisinessman
Sunil Sukhada
Textiles Owner
Renjit Shekar
Sreerekha
Ниранджан
Riyaz
Режиссер Шан Туласи
Сценарист Shanu Samad, Шан Туласи
Композитор Кайлас Менон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 17 февраля 2023
Дата выхода
17 февраля 2023 Индия U
23 февраля 2023 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $1 505
Производство Crown Films
Другие названия
Dear Vaappi

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 26 августа 2026

Отзывы о фильме

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