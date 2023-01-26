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Айяд в Эр-Рияде
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Ayyad in Riyadh

Айяд в Эр-Рияде, 2022

2022 / Саудовская Аравия
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Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 26 января 2023
Режиссер
Ракан
В ролях
Мохаммед Алисса
Али Аль-Доян
Авад Абдулла
Рефал Хаваджи
Рабиа Таха
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Айяд в Эр-Рияде 1 постер
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