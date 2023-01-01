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Хозяева, 2020

2020 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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О фильме

Рождество одной семьи превращается в кровавый кошмар после приглашения соседей на ужин.

4.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2020
Возраст 18+
Режиссер
Адам Лидер
В ролях
Ли Хантер
Нил Уорд
Надя Ламин
Фрэнк Джейкман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хозяева 2 постера
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Хозяева смотреть онлайн

Хозяева
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