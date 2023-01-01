Хозяева, 2020

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о выходе в прокат О фильме Рождество одной семьи превращается в кровавый кошмар после приглашения соседей на ужин. Развернуть 4.3 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3 Продолжительность 1 час 29 минут Год выпуска 2020 Возраст 18+ Режиссер Адам Лидер В ролях Ли Хантер Нил Уорд Надя Ламин Фрэнк Джейкман Все актеры и съемочная группа 2 постера

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