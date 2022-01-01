Масакра, 2010

Жанр: детектив триллер В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 4.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9 Продолжительность 1 час 40 минут Год выпуска 2010 Возраст 16+ Режиссер Андрей Кудиненко В ролях Филип Филимонау Александр Колбышев Мария Курденевич Оксана Лесная Дмитрий Миллер Все актеры и съемочная группа 1 постер

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