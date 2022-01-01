Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Другая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Масакра
Киноафиша Фильмы Масакра
Masakra

Масакра, 2010

2010 / Беларусь
4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2010
Возраст 16+
Режиссер
Андрей Кудиненко
В ролях
Филип Филимонау
Александр Колбышев
Мария Курденевич
Оксана Лесная
Дмитрий Миллер
Дмитрий Миллер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Масакра 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Ёлки 9
Ёлки 9
2022, Россия, комедия
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
На ощупь
На ощупь
2022, Россия, драма, триллер
Треугольник печали
Треугольник печали
2022, Швеция / США / Франция, драма
Ламборгини: Человек-легенда
Ламборгини: Человек-легенда
2022, Италия, драма, биография
Двойная петля
Двойная петля
2022, США, боевик, драма, военный
LOL. Surprise! Фильм
LOL. Surprise! Фильм
2021, США, боевик, анимация, семейный
Покерфейс
Покерфейс
2022, США, триллер
Петр I: Последний царь и первый император
Петр I: Последний царь и первый император
2022, Россия, исторический, документальный
Чинк: Хвостатый детектив
Чинк: Хвостатый детектив
2022, Россия, комедия, приключения, детектив, семейный
Заклятье: 13-й этаж
Заклятье: 13-й этаж
2022, Индонезия, драма, ужасы, детектив
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши