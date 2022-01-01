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Скоро в прокате "Треугольник печали"
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Разговоры о ненависти
Conversaciones sobre el odio
Разговоры о ненависти, 2022
2022 / Аргентина / Испания
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Жанр:
драма
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Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2022
Режиссер
Вера Фогвилл
В ролях
Сесилия Рот
Марисель Альварес
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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