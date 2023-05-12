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Мумиёшки
Отзывы о мультфильме «Мумиёшки»
Mummies
Мумиёшки
2023 / Испания
Трейлер
мало голосов
Оцените
2
голоса
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Викуся Руссо
12 мая 2023, 20:21
Оценка
С удовольствием посмотрю ещё разок ,очень показывают насколько люди бывают жадные и то что надо не бросать свою мечту ,так же что можно изменить мир
12 мая 2023, 20:21
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Киноафиша.инфо
13 мая 2023, 12:35
в ответ на сообщение
Викуся Руссо от 12 мая 2023, 20:21
Добрый день! Рады, что мультфильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
13 мая 2023, 12:35
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