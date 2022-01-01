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Аслан Хюркуш: Миссия Гёкбей
Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey
Аслан Хюркуш: Миссия Гёкбей, 2022
2022 / Турция
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Жанр:
анимация
приключения
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Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2022
Возраст
0+
Режиссер
Х. Синан Гунгор
В ролях
Кайра Оздемир
Элиф Гизем Айкул
Фатих Озкул
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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