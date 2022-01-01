Аслан Хюркуш: Миссия Гёкбей, 2022

Жанр: анимация приключения В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Продолжительность 1 час 45 минут Год выпуска 2022 Возраст 0+ Режиссер Х. Синан Гунгор В ролях Кайра Оздемир Элиф Гизем Айкул Фатих Озкул Все актеры и съемочная группа 1 постер

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