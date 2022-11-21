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Я на перемотке!
Отзывы о фильме «Я на перемотке!»
Я на перемотке!
2022 / Россия
Трейлер
8.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Марина Пурахина (Щукина)
21 ноября 2022, 22:46
Оценка
Хороший фильм! Все мы работаем как пони, карьера на первом месте! А жизнь проплывает мимо. Все на автомате пришли, поели, поспали! Необходимо остановиться и встретиться пообщаться, услышать друг друга! Спасибо режиссеру и актерам!!!
21 ноября 2022, 22:46
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Анна Гавриленко
23 ноября 2022, 23:14
Оценка
Хороший фильм, рекомендуется к просмотру
23 ноября 2022, 23:14
0
0
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Таня Карташова
24 ноября 2022, 04:16
Оценка
Мне очень понравился фильм
24 ноября 2022, 04:16
0
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a9030863666
29 ноября 2022, 21:53
Оценка
Отличный фильм, лёгкий и смешной. И смысл есть. Однозначно советую!
29 ноября 2022, 21:53
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Maryka
22 февраля 2023, 22:43
Оценка
10 из 10, такой потрясающе - душевный фильм, а главное правдивый, и задевающий за живое. Всё так, время течёт с бешенной скоростью, совсем не замечая, как стареем мы, наши близкие и родственники. В погоне за успехом, деньгами, порой забываем о самом главном: жить, любить и находить время для главного. Всё это отражает данная картина. Прекрасный, гармонично-держащийся в этой роли Андрей Бурковский, да и вообще весь каст фильма как на подбор, даже массовку подбирали только из рыжих или светленьких. А какая цветовая гамма, оранжевые и голубые тона радуют глаз на протяжении всего фильма, будто подарив заряд витамина д. Наикрасивейшая локация - матушка природа, сразу и не скажешь, что это наш родной Финский залив. В конце очень плакала от сочувствия герою, переживала за него всем сердцем и радовалась от того, что все у него впереди. Фильм однозначно рекомендую к просмотру, хорошо бы посмотреть с любимыми🫰
22 февраля 2023, 22:43
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