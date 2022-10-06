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Кто эта семья
Kim Bu Aile
Кто эта семья, 2022
2022 / Турция
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Жанр:
боевик
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о выходе в прокат
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Продолжительность
2 часа 10 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
6 октября 2022
Режиссер
Bedran Güzel
В ролях
Нургюль Ешилчай
Ферит Актуг
Дженгиз Бозкурт
Альтан Эркекли
Онур Булду
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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