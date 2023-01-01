Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Катастрофа" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Mилый друг Mилый друг
Киноафиша Фильмы Mилый друг Mилый друг, 2022: актеры и роли
Milulis Mилый друг 2022 / Латвия / Эстония
5.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Mилый друг, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Станислав Токалов Станислав Токалов Stanislavs Tokalovs
В ролях
Андрис Кейшс Андрис Кейшс Andris Keišs Вилис Даудзиньш Vilis Daudziņš Регнар Вайвар Regnars Vaivars Кристин Крузе Kristine Kruze Гундарс Аболиньш Gundars Āboliņš
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Дочь болотного царя
Дочь болотного царя
2023, США, драма, триллер
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
2023, Россия, комедия, криминал
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Страшилка и тайна города света
Страшилка и тайна города света
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Related video
Вот и сказочке конец: Петренко осталось недолго скрываться от Климовой
Тест: смогли бы вы выжить в «Игре престолов»?
Эти 3 знака Зодиака, постоянно жалуются на жизнь: общаться с ними невозможно
Все считали, что сыграл самого себя: чем Мягков кардинально отличался от Лукашина
Этот советский фильм не должны были снимать: режиссер пошел ради хита на обман
Кумиру советских женщин уже 85 лет: годы почти не изменили Челентано (фото)
Снимите это немедленно: по такой одежде легко понять, что вы провинциалка
Весь мир восхищался советской певицей: почему Миансарова внезапно исчезла с экранов
«Разные судьбы» чуть не запретили в СССР: все из-за настоящего названия
Дочери Якуниной выросли и стали еще больше похожи на Аверина: посудите сами
Серая мышка: посмотрев на фото, поймете, как Казючиц затмила родную сестру
89-летняя Софи Лорен постоянно ест одно и то же блюдо: секрет молодости и красоты
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше