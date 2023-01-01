Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Наследник" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Последний клиент Последний клиент
Киноафиша Фильмы Последний клиент Последний клиент, 2022: актеры и роли
Klienten Последний клиент 2022 / Дания
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Последний клиент, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Андерс Рённов Кларлунд Андерс Рённов Кларлунд Anders Rønnow Klarlund
В ролях
Синье Эгхольм Олсен Синье Эгхольм Олсен Signe Egholm Olsen Дэн Зале Дэн Зале Dan Zahle Андерс Мосслинг Андерс Мосслинг Anders Mossling Карл Линнерторп Карл Линнерторп Karl Linnertorp Сара Фанта Траоре Сара Фанта Траоре Sara Fanta Traore
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
2023, Россия, комедия, криминал
Дочь болотного царя
Дочь болотного царя
2023, США, драма, триллер
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Страшилка и тайна города света
Страшилка и тайна города света
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Related video
Самого страшного Кащея без грима не узнать: один из самых обаятельных советских актеров (фото)
В Штатах ошиблись, а в СССР все сделали правильно: вот какая неточность есть в «Аладдине»
«Капризный, злой»: молодая фаворитка раскрыла истинную сущность Киркорова
Затмила бывшую жену: Чадов ошеломил народ редким фото своей невесты
Оболгали на всю страну: Клара Новикова внесла ясность в слухи о своей пропаже
Тайное стало явным: Пугачева перезахоронила родных
Тест: сможете угадать, какой актер скрывается под слоями грима?
Лгать бесполезно: эти знаки Зодиака видят людей насквозь
Худая, вся в морщинах: звезда «Моей прекрасной няни» уже не та, что раньше
«У нас девочка»: Муцениеце решилась на пополнение, о котором долго мечтала
Немец все испортил: этот едва заметный ляп обнаружили в «Брате» только сейчас
Теперь девочкам такие имена не дают: вот как на самом деле зовут Дарью Донцову
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше