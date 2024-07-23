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Постер фильма Salzburger Festspiele: Так поступают все женщины
7.7
Киноафиша Фильмы Salzburger Festspiele: Так поступают все женщины
7.7

Salzburger Festspiele: Так поступают все женщины

, 2020
Salzburg-100: Così fan tutte
Германия / спектакль / 18+
Постер фильма Salzburger Festspiele: Так поступают все женщины
7.7

О фильме

«Счастлив тот, кто воспринимает всё с радостью… среди жизненных бурь он не утратит безмятежного покоя. Терпение и спокойствие Разума лечат душевные треволнения лучше, чем всё искусство Медицины». Моцарт начертал эту максиму – на английском языке, – в «семейном альбоме» своего коллеги-масона Йоханна Георга Кронауэра 30 марта 1787 года. В той же формулировке она была напечатана в английском издании «Просвещения об истории Франции и Рима», опубликованного в 1728 году. Этот трактат, пользовавшийся в Европе большой популярностью, содержал «собрание превосходных изречений и полезных размышлений для жизни и познания самого себя и мира». Он ходил в различных изданиях и переводах, и некоторые опубликованные в нём изречения даже вошли в учебники английского языка. Весьма вероятно, что Моцарт наткнулся на вышеупомянутую максиму в одном из таких учебников, когда пожелал улучшить своё знание английского перед поездкой в Лондон в начале 1787 года. Почему он записал её в альбом Кронауэра (явно по памяти, судя по некоторым лингвистическим ошибкам) – неясно. На первый взгляд это высказывание кажется банальностью, неким тогдашним эквивалентом «не волнуйся, будь счастлив». Точно так же и сюжет оперы «Так поступают все» можно посчитать набором банальностей, карикатурным и даже жестоким экспериментом, порождённым стереотипными представлениями о женской (не)верности и мужской гордости. Но такое мнение было бы крайне ущербным по отношению к этому произведению и в особенности к музыке Моцарта. Менее одарённый композитор здесь мог бы ограничиться эффектной, но поверхностной музыкой. Моцарт также прибегает к музыкальным штампам, но только для того, чтобы поиграть с ними и приготовить нам сюрприз: под кажущейся банальностью здесь всегда чувствуется искренняя эмоциональная глубина. Судьбы четырёх главных героев на протяжении оперы полностью меняются, но не из-за глупой провокации Дона Альфонсо как таковой, а благодаря чувствам и откровениям, которые она вызывает. Такие арии, как «Un’aura amorosa» Феррандо и «Per pietà, ben mio, perdona» Фьордилиджи полностью лишены элементов фарса и раскрывают перед нами глубины человеческой души. Чувства, которые герои, и мужчины, и женщины, испытывают по ходу действия, приводят их в состояние экзистенциального недоумения. В коротком финале «изначальные» пары снова встречаются лицом к лицу. Что интересно, эта встреча заканчивается не упрямством или обидами, а решением примириться и двигаться дальше вместе. За три года, прошедших между записью в альбоме Кронауэра и премьерой «Так поступают все» (1790), Моцарт потерял двоих детей и отца, и приобрёл массу проблем с финансами и здоровьем. Однако композитор, кажется, не утратил веры в вышеприведённое изречение, которое в его опере мог бы произнести Дон Альфонсо. Когда герои поют заключительную фразу оперы «Счастлив тот, кто воспринимает всё с юмором… И среди любых потрясений он не утратит душевного покоя», они призывают друг друга – и зрителей – относиться ко всему разумно и принимать себя и своих любимых такими, какие они есть. Примечательно, что Моцарт в его положении был способен написать такую искреннюю, душевную музыку, без малейшего следа цинизма. Как выразился Кристоф Лой: «Così fan tutte советует нам принимать жизнь во всей её сложности и встречать будущее с высоко поднятой головой». В его постановке, использующей укороченную версию Йоаны Мальвитц для Зальцбургского фестиваля-2020, режиссёрское внимание полностью сосредоточено на персонажах и их эмоциональном состоянии, в пространстве, которое, как увеличительное стекло, выявляет все тонкости взаимоотношений между героями. Таким образом спектакль подводит своих героев, а вместе с ними и зрителей, к постижению того «безмятежного покоя», который, возможно, в самом деле сумеет излечить наши «треволнения».

В ролях

Эльза Драйсиг
Fiordiligi
Марианна Кребасса
Dorabella
Богдан Волков
Ferrando
Андре Шуэн
Guglielmo
Леа Десандр
Despina
Йоханнес Мартин Крэнцле
Don Alfonso
Chor der Wiener Staatsoper
Chor
Wiener Philharmoniker
Themselves
Йоана Мальвиц
Self - Conductor
Annette Gerlach
Self - Presenter ARTE
Режиссер Кристоф Лой
Сценарист Лоренцо да Понте
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 2 часа 26 минут
Год выпуска 2020
Производство ARTE, Arte Concert, Salzburger Festspiele
Другие названия
Così fan tutte

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 15 голосов
8.2 IMDb
Обновлено 23 июля 2024

Отзывы о фильме

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