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Шамшера Шамшера
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Shamshera

Шамшера, 2022

2022 / Индия
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О фильме

XIX век. Племя дакойтов борется за свои права и независимость от Британии.

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Продолжительность 2 часа 58 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 22 июля 2022
Возраст 12+
Прокатчик Indian Films
Режиссер
Каран Мальхотра
В ролях
Ранбир Капур
Ваани Капур
Санджай Датт
Марк Беннингтон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Шамшера 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
КИНО ОККО Афимолл Сити
20:00 от 570 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
19:00 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
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«Шамшера» в кинотеатрах

пт 22 сб 23
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити Международная
2D, SUB
20:00 от 570 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис» Войковская
2D, SUB
19:00 от 350 ₽
Синема Парк Филион Багратионовская
2D, SUB
19:00 от 420 ₽
Полное расписание и билеты
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