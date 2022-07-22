Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Шамшера
Shamshera
Шамшера, 2022
2022 / Индия
Трейлер
мало голосов
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Билеты от 350 ₽
Билеты от 350 ₽
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Жанр:
боевик
приключения
драма
Пойду
0
Не пойду
0
В избранное
Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
О фильме
XIX век. Племя дакойтов борется за свои права и независимость от Британии.
Развернуть
мало голосов
Оцените
0
голосов
Продолжительность
2 часа 58 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
22 июля 2022
Возраст
12+
Прокатчик
Indian Films
Режиссер
Каран Мальхотра
В ролях
Ранбир Капур
Ваани Капур
Санджай Датт
Марк Беннингтон
Все актеры и съемочная группа
2 постера
Как купить билет
Как оплатить билет банковской картой
Как пройти на сеанс по электронному билету
Что делать если...
Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино
Расписание и билеты
КИНО ОККО Афимолл Сити
20:00
от 570 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
19:00
от 350 ₽
Полное расписание и билеты
22 июля
от 350 ₽
23 июля
от 350 ₽
Все кинотеатры
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
0
голосов
Оцените
Кадры из фильма
Все кадры
Все кадры
«Шамшера» в кинотеатрах
пт
22
сб
23
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Шамшера»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D, SUB
20:00
от 570 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D, SUB
19:00
от 350 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D, SUB
19:00
от 420 ₽
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Рецензия
Отзывы
2022, США, мелодрама
Related video
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни