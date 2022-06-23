Жанетта, жги!, 2022

Главный герой Жандос хочет отомстить злобному хозяину подпольного казино за своего брата-близнеца, который участвовал в боях без правил и победил. Но по замыслу хозяина, он должен был «слить» поединок. Для осуществления своей мести Жандос решает выкрасть компромат на хозяина казино из сейфа. Но попасть туда минуя охрану непросто. В результате нескольких неудачных попыток он вместе со своим закадычным другом решается проникнуть к сейфу под видом "участницы" музыкального кастинга — Жанетты. Главный герой на протяжении всего фильма делает все возможное, чтобы завладеть компроматом и не быть раскрытым. Месть усложняется тем, что главный герой влюбляется в дочь злодея — Анар.