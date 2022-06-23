Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Жанетта, жги!
Киноафиша Фильмы Жанетта, жги!

Жанетта, жги!, 2022

2022 / Казахстан
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Главный герой Жандос хочет отомстить злобному хозяину подпольного казино за своего брата-близнеца, который участвовал в боях без правил и победил. Но по замыслу хозяина, он должен был «слить» поединок. Для осуществления своей мести Жандос решает выкрасть компромат на хозяина казино из сейфа. Но попасть туда минуя охрану непросто. В результате нескольких неудачных попыток он вместе со своим закадычным другом решается проникнуть к сейфу под видом "участницы" музыкального кастинга — Жанетты. Главный герой на протяжении всего фильма делает все возможное, чтобы завладеть компроматом и не быть раскрытым. Месть усложняется тем, что главный герой влюбляется в дочь злодея — Анар.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 23 июня 2022
Возраст 16+
Режиссер
Назар Мухаметжан
В ролях
Назар Мухаметжан
Нуржан Тутов
Абайбол Омарбеков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жанетта, жги! 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Приложение киноафиши