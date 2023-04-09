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Три мушкетёра: Д’Артаньян Три мушкетёра: Д’Артаньян
Киноафиша Фильмы Три мушкетёра: Д’Артаньян Отзывы о фильме «Три мушкетёра: Д’Артаньян»
Les Trois Mousquetaires: D'Artagnan Три мушкетёра: Д’Артаньян 2023 / Франция
8.4 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Три мушкетёра: Д’Артаньян»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Историко-приключенческий роман Александра Дюма – отца «Три мушкетера» не дает покоя кинематографистам почти так же, как «Ромео и Джульетта». Оно и понятно: Дюма взял реально существующий род войск, превратил его в своего рода братство мечты и прописал четкую добродетельную линию, не лишенную юмора и простых человеческих грехов. Это сейчас дети хотят поступить в Хогвартс и найти своих Рона и Гермиону (потому что в душе мы все Гарри Поттеры). А для иного поколения…

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innakostenko260195 9 апреля 2023, 17:13
Оценка
Неплохой фильм.
9 апреля 2023, 17:13 Ответить
elvira23 9 апреля 2023, 19:41
Оценка
Отличный фильм, красивый, брутальный и драматичный, с удовольствием посмотрели. Будем теперь ждать «Миледи»
9 апреля 2023, 19:41 Ответить
Киноафиша.инфо 9 апреля 2023, 20:40
в ответ на сообщение elvira23 от 9 апреля 2023, 19:41
Добрый вечер! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв
9 апреля 2023, 20:40 Ответить
Михаил Роксман 10 апреля 2023, 19:47
Оценка
Странно и непонятно зачем брать на роли актеров взраст которых в 2 раза больше героев романа. Атосу 30 а не 64,при всем уважении к Винсенту Касселю ,,Да и Дартаньяну было 18.Очень много и других резких отличий от романа.как например поездка в Англию Дартаньяна вместе с Атосом.Вцелом все очень сумрачно
10 апреля 2023, 19:47 Ответить
aabagur 12 апреля 2023, 06:37
Оценка
Ждём продолжение..
12 апреля 2023, 06:37 Ответить
Екатерина Шаркова 12 апреля 2023, 07:46
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 9 апреля 2023, 20:40
Фильм неплохой, без лишних приколов, как сейчас любят снимать, что герои разговаривают на современнлм сленге.. этого здесь нет
Но в целом очень мрачный, буквально все происходит в темноте , такое ошущение что рассвет никогда не наступит, гнетущее впечатление, ладно, мюзикл только мы догадались снять)) но где яркие краски, позитив какой то?
Такое ощущение, что рабочее название фильма - Блуждающие в темноте
12 апреля 2023, 07:46 Ответить
Татьяна Сергеева 13 апреля 2023, 14:52
Оценка
Фильм понравился!
13 апреля 2023, 14:52 Ответить
Киноафиша.инфо 13 апреля 2023, 15:07
в ответ на сообщение Татьяна Сергеева от 13 апреля 2023, 14:52
Добрый день! Спасибо, что поделились мнением! Рады, что фильм доставил вам удовольствие 😊
13 апреля 2023, 15:07 Ответить
Mihel Simon 17 апреля 2023, 11:26
Оценка
Понравился, жду продолжение.А если вы нудный дед или бабка ,лучше сидите дома и смотрите советские 3 Мушкетёра ,не фиг сравнивать !
17 апреля 2023, 11:26 Ответить
iferyagin 19 апреля 2023, 10:37
Оценка
Можно посмотреть.
19 апреля 2023, 10:37 Ответить
Екатерина Потураева 19 апреля 2023, 21:26
Оценка
Фильм понравился. Люблю исторические. И игра актеров, и шикарные костюмы, впечатлили красивые виды природы, где главный герой скачет на лошади вдоль обрыва. Драки и поединки не люблю, но без них никак.
Пойду обязательно на продолжение в декабре.
19 апреля 2023, 21:26 Ответить
Киноафиша.инфо 20 апреля 2023, 11:02
в ответ на сообщение Екатерина Потураева от 19 апреля 2023, 21:26
Здраствуйте! Рады, что фильм вам понравился😊 Спасибо, что поделились мнением !
20 апреля 2023, 11:02 Ответить
Галина Напрасная 26 апреля 2023, 12:03
Оценка
Фильм очень понравился,ждем с нетерпением продолжения.
26 апреля 2023, 12:03 Ответить
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