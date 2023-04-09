Историко-приключенческий роман Александра Дюма – отца «Три мушкетера» не дает покоя кинематографистам почти так же, как «Ромео и Джульетта». Оно и понятно: Дюма взял реально существующий род войск, превратил его в своего рода братство мечты и прописал четкую добродетельную линию, не лишенную юмора и простых человеческих грехов. Это сейчас дети хотят поступить в Хогвартс и найти своих Рона и Гермиону (потому что в душе мы все Гарри Поттеры). А для иного поколения…
Но в целом очень мрачный, буквально все происходит в темноте , такое ошущение что рассвет никогда не наступит, гнетущее впечатление, ладно, мюзикл только мы догадались снять)) но где яркие краски, позитив какой то?
Такое ощущение, что рабочее название фильма - Блуждающие в темноте
Пойду обязательно на продолжение в декабре.
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