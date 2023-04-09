Наша рецензия

Историко-приключенческий роман Александра Дюма – отца «Три мушкетера» не дает покоя кинематографистам почти так же, как «Ромео и Джульетта». Оно и понятно: Дюма взял реально существующий род войск, превратил его в своего рода братство мечты и прописал четкую добродетельную линию, не лишенную юмора и простых человеческих грехов. Это сейчас дети хотят поступить в Хогвартс и найти своих Рона и Гермиону (потому что в душе мы все Гарри Поттеры). А для иного поколения…