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Великий уравнитель 3
Отзывы о фильме «Великий уравнитель 3»
The Equalizer 3
Великий уравнитель 3
2023 / США
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Зоя
13 июня 2023, 10:45
Только недавно 2 часть посмотрела. Понравился фильм. Намного больше Джона Уика. Наверное и 3 посмотрю с удовольствием
13 июня 2023, 10:45
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Гриша Михайлов
30 июня 2023, 14:31
Чувствую будет оооочень много перестрелок, погонь и взрывов, всё как в лучших боевиках)) Думаю, это будет последний фильм в серии, поэтому они должны сделать его на высоком уровне!
30 июня 2023, 14:31
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Павел Мошегов
19 июля 2023, 17:35
Тоже жду, согласен, интереснее Джона Уика )))
Первого Уравнителя недавно пересмотрел. Жаль там русская мафия - страшная страшилка
19 июля 2023, 17:35
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Киноафиша.инфо
19 июля 2023, 18:45
в ответ на сообщение
Павел Мошегов от 19 июля 2023, 17:35
Будем надеяться, что фильм оправдает ожидания!)
19 июля 2023, 18:45
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Первого Уравнителя недавно пересмотрел. Жаль там русская мафия - страшная страшилка
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