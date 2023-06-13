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Великий уравнитель 3 Великий уравнитель 3
Киноафиша Фильмы Великий уравнитель 3 Отзывы о фильме «Великий уравнитель 3»
The Equalizer 3 Великий уравнитель 3 2023 / США
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Отзывы о фильме «Великий уравнитель 3»

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Комментарии Обсудить в чате
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Зоя 13 июня 2023, 10:45
Только недавно 2 часть посмотрела. Понравился фильм. Намного больше Джона Уика. Наверное и 3 посмотрю с удовольствием
13 июня 2023, 10:45 Ответить
Гриша Михайлов 30 июня 2023, 14:31
Чувствую будет оооочень много перестрелок, погонь и взрывов, всё как в лучших боевиках)) Думаю, это будет последний фильм в серии, поэтому они должны сделать его на высоком уровне!
30 июня 2023, 14:31 Ответить
Павел Мошегов 19 июля 2023, 17:35
Тоже жду, согласен, интереснее Джона Уика )))
Первого Уравнителя недавно пересмотрел. Жаль там русская мафия - страшная страшилка
19 июля 2023, 17:35 Ответить
Киноафиша.инфо 19 июля 2023, 18:45
в ответ на сообщение Павел Мошегов от 19 июля 2023, 17:35
Будем надеяться, что фильм оправдает ожидания!)
19 июля 2023, 18:45 Ответить
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