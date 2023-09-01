«Великий уравнитель 3»: Рецензия Киноафиши

Известный американский афоризм утверждает, что «Господь Бог создал людей, Авраам Линкольн дал им свободу, но только полковник Сэмюэл Кольт наконец сделал их равными». Мысль эта вполне применима и к Роберту Макколлу — вновь сыгранному Дензеллом Вашингтоном главному герою франшизы, позаимствовавшему у Кольта звание Великого уравнителя. Не случайно в афоризме поминается Бог, в причудливой логике обитателей дикого фронтира работавший над этим уравнением сообща с изобретателем кольта.

В фильме Антуана Фукуа, поставившего предыдущие части серии и известного главным образом по «Тренировочному дню», Макколл — осознанно или нет — действует в духе ветхозаветной справедливости как орудие Господа, наказывая неправедных и напоминая тем самым ангела смерти (на то же намекает и часто повторяемая героем фраза: «Я там, где должен быть»). Да, несмотря на благие намерения и желание помочь пострадавшим людям, Макколл повсюду оставляет за собой кровавый след. В общем, действует Уравнитель, не слишком изменяя себе.

Великий уравнитель — 3

Хотя третий фильм добавляет в его экзистенциальное уравнение новый элемент. Макколл, оказавшийся на пороге смерти — в самом начале повествования он оказывается опасно ранен, — не вдруг, а наконец задается вопросом, высказанным спасшим его итальянским врачом Энцо Аризио (Ремо Джироне), хороший ли он человек или плохой? Разумеется, долгих и глубоких — или по крайней мере артикулированных — размышлений Макколла это не порождает. Фукуа, в отличие от родственного ему по духу и ситуационно «Американца» Антона Корбайна, не выходит за рамки жанра боевика — пусть и мрачного, с визуальным колоритом тяжелой итальянской архитектуры, нависающей над повествованием. Да и некогда Макколлу предаваться размышлениям, он ведь человек дела. Жестокого дела, к которому его побуждает обостренное чувство справедливости.

Восстанавливающийся после ранения Макколл обнаруживает себя в чудном итальянском городке Альтамонте, зажатом между морем и скалистыми холмами, XVI и XXI веком, Сицилией и Неаполем. Жители коммуны гостеприимны, дружелюбны и спустя несколько недель принимают вечного странника как своего. Но царственный покой города нарушает неистребимая каморра — «неаполитанская мафия», лидеры которой, братья Винсент и Марко Каранта, задумали превратить Альтамонте в модный курорт, вытеснив местных лавочников и заткнув рот всем несогласным — в том числе и главному карабинеру города Джорджио Бонуччи (Эудженио Мастрандреа). К счастью для городка, Уравнитель уже среди них и готов к отмщению.

Великий уравнитель — 3

Эту основную сюжетную линию поддерживает еще одна небольшая и вовсе не обязательная: Макколл связывается с молодой агенткой ЦРУ Эммой Коллинз, расследующей в том числе движение наркотрафика на Ближнем Востоке. Прелесть этой линии, впрочем, не столько в том, что она немного увеличивает масштаб происходящего, сколько в том, что сыгравшая Коллинз Дакота Фэннинг впервые воссоединяется с Вашингтоном на одной площадке после двадцатилетнего перерыва — в 2004-м они вместе сыграли в драматическом боевике Тони Скотта «Гнев». Общих сцен у них немного, но работают они здорово.

Актеры подобраны удачно даже на небольшие роли. Разумеется, Вашингтон — прекрасен (когда было иначе?). Его молчание, выражающее то сомнение, то усталость, то удовольствие от жестокости, красноречивее, чем десятки диалогов. Фукуа, зарекомендовавший себя за долгие годы крепким постановщиком, замечательно управляется с ритмом повествования, то замедляя его до ларго, то ускоряя до анданте, подкрепляя его сдержанным цветокорром, разбавленным отдельными кьяроскурными сценами — как правило, сценами жестокости («финальная битва» с Винсентом Карантой в его палаццо и вовсе удивляет парочкой остроумных монтажных склеек).

In summa, третий «Уравнитель» выглядит злее, мрачнее, мастеровитее и более зрело, чем предыдущие части, и, возможно, станет последним во франшизе — Макколл, кажется, обрел наконец покой, а Фукуа заявил, что устал от жестокости и готовится к съемкам байопика о Майкле Джексоне.