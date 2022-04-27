El Teatro Real: Фауст, 2022

В опере Шарля Гуно, поставленной в Королевском театре Мадрида Алексом Олле из знаменитой театральной группы La Fura dels Baus, доктор Фауст работает в лаборатории по выращиванию гомункула. Вся история про связь с Мефистофелем, обмен души на молодость и соблазнение Маргариты – плод его воображения, где обитают искусственные люди. Похоже, и дьявола тоже создали в пробирке. Главное достоинство этого спектакля 2018 года – поистине звездный состав: непревзойденная Марина Ребека в партии Маргариты, идеально подходящей певице в нынешней стадии развития ее голоса, и яркий Петр Бечала в роли Фауста.

Королевский театр Мадрида открыл свой сезон 2018/19 новой постановкой «Фауста» Шарля Гуно, пересказом немецкой легенды в формате «большой оперы». Заглавную парию амбициозного и безжалостного Фауста исполняет Пётр Бечала, партию Маргариты поёт Марина Ребека. Режиссёром этого захватывающего спектакля выступил Алекс Олле, с большим успехом поставивший на сцене Королевского театра оперу «Летучий голландец». Это третья интерпретация «Фауста» в исполнении творческой группы La Fura dels Baus.