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Альма и Алекс, две сестры-подростка, выжили после катастрофического события. Они живут глубоко в лесу с Матерью, строгой, чрезмерно опекающей их женщиной, защищающей сестёр от зловещих сущностей, Теней, которые живут при дневном свете и заражают мир за рекой – границей мира для Альмы и Алекс. Когда сёстры следуют за Матерью на охоте, раскручивается цепь событий, которая приведет их к правде о Тенях и их собственной реальности.
|5 февраля 2021
|Индия
|UA