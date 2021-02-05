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Постер фильма Тени
5.6
Киноафиша Фильмы Тени
5.6

Тени

, 2021
Shadow
Индия / драма / 18+
Постер фильма Тени
5.6

О фильме

Альма и Алекс, две сестры-подростка, выжили после катастрофического события. Они живут глубоко в лесу с Матерью, строгой, чрезмерно опекающей их женщиной, защищающей сестёр от зловещих сущностей, Теней, которые живут при дневном свете и заражают мир за рекой – границей мира для Альмы и Алекс. Когда сёстры следуют за Матерью на охоте, раскручивается цепь событий, которая приведет их к правде о Тенях и их собственной реальности.

В ролях

Миа Триплтон
Миа Триплтон
Лола Петтикрю
Саския Ривз
Umesh Anna
Шарат Лохиташва
Khiladi Lokesh
Vinod Prabhakar
Shobhita Rana
Режиссер Карло Лаванья, Ravi Gowda
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 5 февраля 2021
Дата выхода
5 февраля 2021 Индия UA
Производство Sri Kanakadurga Chalana Citra
Другие названия
Shadow

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Обновлено 3 марта 2022

Отзывы о фильме

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