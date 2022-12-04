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Царство против разбойников
Отзывы о мультфильме «Царство против разбойников»
Царство против разбойников
2022 / Россия
Трейлер
3.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 3.8
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Павел Чавдаров
4 декабря 2022, 10:38
Оценка
Слабо
4 декабря 2022, 10:38
0
0
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vasiliyrus39
4 декабря 2022, 12:52
Оценка
Большей ерунды не видел. Пря сейчас сижу на сеансе с ребёнком, что мне не нравится , что ребёнку! Уходим!!
4 декабря 2022, 12:52
0
0
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Милана Кубанова
7 декабря 2022, 11:12
Оценка
Сейчас сидим с подругой в чарли на этом мультфильме,графика на четверочку.Подруге не понравилось.Для рофла можно посмотреть,но второй раз не пересматривала бы.
7 декабря 2022, 11:12
0
0
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Максим Агафонов
20 января 2023, 18:08
Оценка
бред полный такое ощущение, что совсем разучились делать мультфильмы
20 января 2023, 18:08
0
0
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Максим Агафонов
20 января 2023, 18:08
Оценка
😈😈😈😈
20 января 2023, 18:08
0
0
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