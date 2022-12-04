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Царство против разбойников Царство против разбойников
Киноафиша Фильмы Царство против разбойников Отзывы о мультфильме «Царство против разбойников»
Царство против разбойников 2022 / Россия
3.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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Отзывы о мультфильме «Царство против разбойников»

Вся информация о мультфильме
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Павел Чавдаров 4 декабря 2022, 10:38
Оценка
Слабо
4 декабря 2022, 10:38 Ответить
vasiliyrus39 4 декабря 2022, 12:52
Оценка
Большей ерунды не видел. Пря сейчас сижу на сеансе с ребёнком, что мне не нравится , что ребёнку! Уходим!!
4 декабря 2022, 12:52 Ответить
Милана Кубанова 7 декабря 2022, 11:12
Оценка
Сейчас сидим с подругой в чарли на этом мультфильме,графика на четверочку.Подруге не понравилось.Для рофла можно посмотреть,но второй раз не пересматривала бы.
7 декабря 2022, 11:12 Ответить
Максим Агафонов 20 января 2023, 18:08
Оценка
бред полный такое ощущение, что совсем разучились делать мультфильмы
20 января 2023, 18:08 Ответить
Максим Агафонов 20 января 2023, 18:08
Оценка
😈😈😈😈
20 января 2023, 18:08 Ответить
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