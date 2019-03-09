Инфекция. Зомби, 2019

Жанр: ужасы триллер В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 5.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5 Продолжительность 1 час 37 минут Год выпуска 2019 Премьера онлайн 18 октября 2021 Премьера в мире 9 марта 2019 Возраст 18+ Режиссер Флавио Педота Все актеры и съемочная группа 2 постера

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