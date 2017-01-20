Клетка, 2017

С тех пор как большинство жителей Земли то ли погибли, то ли были переселены, то ли просто растворились в воздухе Эва и Фаусто живут уединенно и занимаются повседневной рутиной. Их мысли заняты простыми вопросами: что раздобыть на обед и как обеспечить себе минимальный комфорт в условиях апокалипсиса. Когда-то в прошлой жизни их отношения не сложились, но новое время не оставило Эве и Фаусто выбора, и им пришлось объединиться, чтобы выжить. Кроме того, за последними людьми на Земле неустанно следят таинственные виновники апокалипсиса, посылающие в атмосферу кружащие над домом космические корабли и дроны. Но однажды герои встречают ещё одну выжившую Дафну, которая чудом сохраняет оптимизм и добродушие. И Эва, и Фаусто постепенно влюбляются в таинственную незнакомку.