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Клетка
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La Jaula

Клетка, 2017

2017 / Венесуэла
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

С тех пор как большинство жителей Земли то ли погибли, то ли были переселены, то ли просто растворились в воздухе Эва и Фаусто живут уединенно и занимаются повседневной рутиной. Их мысли заняты простыми вопросами: что раздобыть на обед и как обеспечить себе минимальный комфорт в условиях апокалипсиса. Когда-то в прошлой жизни их отношения не сложились, но новое время не оставило Эве и Фаусто выбора, и им пришлось объединиться, чтобы выжить. Кроме того, за последними людьми на Земле неустанно следят таинственные виновники апокалипсиса, посылающие в атмосферу кружащие над домом космические корабли и дроны. Но однажды герои встречают ещё одну выжившую Дафну, которая чудом сохраняет оптимизм и добродушие. И Эва, и Фаусто постепенно влюбляются в таинственную незнакомку.

4.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 20 января 2017
Премьера в мире 20 января 2017
Возраст 18+
Постер фильма Клетка 1 постер
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