Перекресток, 1963

Врач Галия Исмаилова работает дежурной на скорой помощи. Однажды она получает срочный вызов. Но выехать не может из-за отсутствия машины. Она обращается к шоферу, машина которого встала на ремонт. Врач и шофер, понимая необходимость спасения жизни попавшего в аварию человека, выезжают на неисправной машине. Скорая помощь мчится по улицам многолюдного города. На одном из перекрестков на её пути неожиданно появляется пьяный мужчина. Шофёр пытается затормозить, но тормоза отказывают. Пьяный не спасается, преграждает путь машине и попадает под неё. Шофёра Медведева привлекают к суду. Судит любимый человек Галии — Искандер...