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Перекресток
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Perekrestok

Перекресток, 1963

1963 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Врач Галия Исмаилова работает дежурной на скорой помощи. Однажды она получает срочный вызов. Но выехать не может из-за отсутствия машины. Она обращается к шоферу, машина которого встала на ремонт. Врач и шофер, понимая необходимость спасения жизни попавшего в аварию человека, выезжают на неисправной машине. Скорая помощь мчится по улицам многолюдного города. На одном из перекрестков на её пути неожиданно появляется пьяный мужчина. Шофёр пытается затормозить, но тормоза отказывают. Пьяный не спасается, преграждает путь машине и попадает под неё. Шофёра Медведева привлекают к суду. Судит любимый человек Галии — Искандер...

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1963
Премьера в мире 1 марта 1963
Режиссер
Шакен Айманов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Перекресток 1 постер
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