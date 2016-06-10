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Маяк
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Beacon Point

Маяк, 2016

2016 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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О фильме

Сай-фай хоррор в духе «Хищника» о пятерых искателях приключений, сошедших с туристической тропы. Бывший агент по недвижимости Зои, гик из Силиконовой долины Дэн и двое братьев, которые лишь недавно узнали о существовании друг друга, отправляются со странным провожатым Дрейком в поход по популярной Аппалачской тропе. Неожиданно Дрейк уводит их далеко от туристического маршрута. Дело в том, что их загадочный провожатый – бывший преступник, который хочет залечь на дно и укрыться от своих подельников. И не он один мечтает спрятаться от людей: Зои только что уволилась с работы, Дэн переживает тяжелый развод, а братья Брайан и Сэм, лишь недавно узнавшие о двойной жизни своего отца, отправились в поход, чтобы познакомиться поближе. Группа авантюристов набредает на древнее индейское кладбище с фантастическим, почти инопланетным тотемом в центре поляны. А простак Дэн даже забирает оттуда странный предмет, по форме напоминающий жука скарабея с непонятными символами. С этого момента все пятеро оказываются в смертельной опасности.

4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 29 октября 2021
Премьера в мире 10 июня 2016
Возраст 18+
Режиссер
Эрик Блу
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Маяк 3 постера
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