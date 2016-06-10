Маяк, 2016

Сай-фай хоррор в духе «Хищника» о пятерых искателях приключений, сошедших с туристической тропы. Бывший агент по недвижимости Зои, гик из Силиконовой долины Дэн и двое братьев, которые лишь недавно узнали о существовании друг друга, отправляются со странным провожатым Дрейком в поход по популярной Аппалачской тропе. Неожиданно Дрейк уводит их далеко от туристического маршрута. Дело в том, что их загадочный провожатый – бывший преступник, который хочет залечь на дно и укрыться от своих подельников. И не он один мечтает спрятаться от людей: Зои только что уволилась с работы, Дэн переживает тяжелый развод, а братья Брайан и Сэм, лишь недавно узнавшие о двойной жизни своего отца, отправились в поход, чтобы познакомиться поближе. Группа авантюристов набредает на древнее индейское кладбище с фантастическим, почти инопланетным тотемом в центре поляны. А простак Дэн даже забирает оттуда странный предмет, по форме напоминающий жука скарабея с непонятными символами. С этого момента все пятеро оказываются в смертельной опасности.