Маски для Николаса, 2020

Десятилетнему Николасу никогда не снились кошмары. В чем же секрет? Каждый год на день рождения его мама шила ему волшебный костюм, который отгоняет дурные сны. Недавно его любимой матери не стало, и он был вынужден переехать к бабушке Мие и дедушке Томасу. Николас хранит ценные маски, подаренные матерью, в специальном сундуке в своей спальне, и, естественно, когда он переезжает жить к родственникам, он забирает сундук и все свои костюмы с собой. В доме своих бабушки и дедушки Николас, у которого синдром Дауна, вынужден делить двухъярусную кровать со своим старшим двоюродным братом Дэвидом, трудным подростком, который не слишком доволен своим новым соседом по комнате и не разрешает Николасу играть с ним и его друзьями. Терпеливый и понимающий Николас в ответ проявляет к Дэвиду только доброту.
Однажды ночью, когда его сосед по комнате спит, Николасу видится красноглазый монстр, который питается кошмарами Дэвида. Под защитой костюмов, сшитых матерью, Николас невосприимчив к монстру и начинает действовать решительно, чтобы защитить двоюродного брата. Однако он еще не подозревает, что его чемодан, набитый масками и костюмами, способен перенести Николаса в мистическое королевство, которое нуждается в помощи и защите от таинственного волшебника. Воодушевляющая история для всей семьи, в которой Николас способен противостоять пиратам, преступникам, драконам и даже могущественным магам, чтобы спасти волшебное «Королевство в сундуке». А вооружен мальчик будет лишь безграничной любовью и бесконечной добротой, перед которыми не выстоит ни один злодей.
Продюсерская компания Fotosintesis Media знаменита тем, что уже не в первый раз создает проект на социально важную тему. До этого у них уже выходил фильм «Ангел на часах», главной темой которого был рак у маленьких детей.
Во время работы над фильмом «Ангел на часах» режиссер Эдуардо Риверо познакомился с книгой Хайме Михареса. Создатели картины настолько были ею впечатлены, что решили снять следующий фильм, в котором можно будет освятить другую важную тему – синдром Дауна. В итоге авторы сильно отклонились от оригинала, но главную тему оставили неизменной.
Персонажа Николаса озвучил актер с синдромом Дауна Фрэн Фернандес.
Благодаря проведению Специальной Олимпиады создатели фильма посещали школы для особенных детей. В середине процесса продюсер и сценарист Мигель Анхель Урьегас предложил одному ребенку озвучить главного героя своего следующего фильма. Несмотря на опасения создателей, что непрофессиональный актер может не справиться с задачей, они все равно решили предоставить Фрэну Фернандесу такую возможность. Запись происходила под руководством режиссера дубляжа Габи Карденас, которая также является детским психологом. Создатели фильма решили запечатлеть этот процесс, поэтому в конце титров есть кадры из студии звукозаписи.
«Дом Путников» в фильме внешне похож на другое знаменитое здание из анимационного фильма «Ходячий замок», что не является обычным совпадением. Создатели картины являются фанатами студии «Гибли». Более того, художники также вдохновлялись русской легендой об избушке на курьих ножках.
Маленький Николас переезжает к любящим бабушке, дедушке и кузену Дэвиду, который его не принимает. Николас берет с собой самое дорогое — сундук со сказочными костюмами, которые шила его мама. С ними Николас отправляется в путешествие, чтобы спасти Дэвида от ночных кошмаров, а вместе с ним — и целое волшебное королевство.