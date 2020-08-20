Маски для Николаса, 2020

Десятилетнему Николасу никогда не снились кошмары. В чем же секрет? Каждый год на день рождения его мама шила ему волшебный костюм, который отгоняет дурные сны. Недавно его любимой матери не стало, и он был вынужден переехать к бабушке Мие и дедушке Томасу. Николас хранит ценные маски, подаренные матерью, в специальном сундуке в своей спальне, и, естественно, когда он переезжает жить к родственникам, он забирает сундук и все свои костюмы с собой. В доме своих бабушки и дедушки Николас, у которого синдром Дауна, вынужден делить двухъярусную кровать со своим старшим двоюродным братом Дэвидом, трудным подростком, который не слишком доволен своим новым соседом по комнате и не разрешает Николасу играть с ним и его друзьями. Терпеливый и понимающий Николас в ответ проявляет к Дэвиду только доброту.

Однажды ночью, когда его сосед по комнате спит, Николасу видится красноглазый монстр, который питается кошмарами Дэвида. Под защитой костюмов, сшитых матерью, Николас невосприимчив к монстру и начинает действовать решительно, чтобы защитить двоюродного брата. Однако он еще не подозревает, что его чемодан, набитый масками и костюмами, способен перенести Николаса в мистическое королевство, которое нуждается в помощи и защите от таинственного волшебника. Воодушевляющая история для всей семьи, в которой Николас способен противостоять пиратам, преступникам, драконам и даже могущественным магам, чтобы спасти волшебное «Королевство в сундуке». А вооружен мальчик будет лишь безграничной любовью и бесконечной добротой, перед которыми не выстоит ни один злодей.