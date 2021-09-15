«Маски для Николаса»: Рецензия Киноафиши

Когда-то мама мастерила для малыша Николаса костюмы и рассказывала ему очень необычные сказки. Даже чуть подрастая, ребёнок продолжает верить, что его маски и наряды — волшебные. И однажды это подтверждается. Николас переезжает жить к бабушке с дедушкой, которые также воспитывают его кузена Дэвида. Мальчики сначала не слишком ладят, но потом юный герой понимает, что должен помочь новому другу справиться с ночными кошмарами. Он смело вступает в бой с чудовищем, которое пряталось под кроватью. А потом Николас попадает в мир снов и становится главным спасителем волшебного королевства.

Мексиканский мультфильм, да ещё и от дебютанта в полнометражной режиссуре наверняка затеряется где-то на задворках проката. Ведь на первый взгляд кажется, что ему попросту нечем привлечь зрителя. Доля истины в этом есть. Но только в контексте того, что «Маски для Николаса» — максимально простая и чисто детская история без каких-либо внезапных поворотов. Однако, если присмотреться, именно эта наивность и делает сюжет таким притягательным.

Мультфильм будто построен по принципам, ровно противоположным правилам взрослого кинематографа. Слишком часто в фильмах используют приём, когда какой-то персонаж оказывается обманщиком, предателем и вообще негодяем. А в данном случае всё наоборот: «Маски для Николаса» рассказывают о мире, где практически нет зла как такового. Обаятельный маленький герой открыт всему новому и совершенно беззлобен, бабушка с дедушкой его обожают (на них возложена львиная доля самых удачных шуток, которые понравятся и взрослым), да и Дэвид кажется скорее потерянным, поскольку грустит по папе. Но в итоге всё равно все готовы друг другу помочь.

Маски для Николаса

Наверное, контрастом послужит сказочный мир, где есть монстры и ночные кошмары? Тоже нет. Даже здесь половина условных злодеев моментально переходит на сторону добра. А к финалу и вовсе окажется, что конфликта как такового и не было: не нужно искать врагов, лучше смотреть на мир шире и исследовать его.

В общем, доброта этого мультфильма буквально зашкаливает, поэтому он может стать замечательной терапией по снижению агрессии и недоверия. Но есть один сюрприз: при невероятной позитивности «Маски для Николаса» умудряются остаться живыми и не уйти в глупую приторность. Если присмотреться, в истории есть грустный подтекст, связанный с родителями главных героев. А ещё сюжет рассказывает о том, как трудно найти себя на новом месте и в новом коллективе. Да и финал намекает, что со своими страхами нужно просто смириться.

Если сравнивать с более популярными произведениями, то эту работу можно назвать упрощённой версией «Времени приключений». Конечно, если бы те действительно были детским мультиком, а не только притворялись таковым. Уберите постапокалиптичный подтекст, замените на царство снов, получатся «Маски для Николаса». И даже в образе одного из героев легко заметить черты Ледяного Короля.

Маски для Николаса

То же касается и визуального ряда. Это классическая рисованная анимация с намеренными упрощениями. Она будто пришла из иллюстраций к детской книге, а то и вовсе с рождественской открытки (слишком заметные и слабые 3D-эффекты иногда портят ощущения). Здесь даже цветовая гамма выбрана максимально тёплая и мягкая с обилием розовых тонов.

Конечно, всё это не превращает «Маски для Николаса» в хоть сколько-то важное произведение. Но мультфильм к этому и не стремится. Это наивная и добрая история для детей, в которой спряталось несколько удачных шуток и мыслей для взрослых. После просмотра он практически не запомнится, но всё же непродолжительные 80 минут не станут потерянным временем, а пролетят легко и незаметно.