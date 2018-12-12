Бесплодная невеста, 2018

В патриархальном штате Ассам существует традиция, по которой принято публично отмечать наступление первых месячных у девушек и их вступление в фертильный период. Гунати страдает болезнью, из-за которой месячные у нее так и не наступили, несмотря на возраст, что сделало ее изгоем в общине и объектом постоянных насмешек. Но однажды к Гунати сватается молодой человек, что ставит ее перед серьезной дилеммой. Джадаб Маханта родился в 1990 году в Ассаме. В 2016-м окончил театральный факультет университета Дибругарха. Учась в институте, он писал стихи, сочинял песни и выступал на сцене, в 2016 году вышел музыкальный альбом его песен. Как режиссер поставил несколько спектаклей. «Бесплодная невеста» — его дебют в кино.