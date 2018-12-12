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Бесплодная невеста
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Rukuni Koina

Бесплодная невеста, 2018

2018 / Индия
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О фильме

В патриархальном штате Ассам существует традиция, по которой принято публично отмечать наступление первых месячных у девушек и их вступление в фертильный период. Гунати страдает болезнью, из-за которой месячные у нее так и не наступили, несмотря на возраст, что сделало ее изгоем в общине и объектом постоянных насмешек. Но однажды к Гунати сватается молодой человек, что ставит ее перед серьезной дилеммой. Джадаб Маханта родился в 1990 году в Ассаме. В 2016-м окончил театральный факультет университета Дибругарха. Учась в институте, он писал стихи, сочинял песни и выступал на сцене, в 2016 году вышел музыкальный альбом его песен. Как режиссер поставил несколько спектаклей. «Бесплодная невеста» — его дебют в кино.

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Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2018
Премьера в мире 12 декабря 2018
Возраст 18+
Режиссер
Джадаб Маханта
В ролях
Продип Бора
Прадипта Хазарика
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бесплодная невеста 2 постера
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