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Стрекоза и муравей
Стрекоза и муравей
Strekoza i muravey
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О фильме
Экранизация басни Крылова.
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Страна
СССР
Продолжительность
11 минут
Год выпуска
1961
Премьера в мире
1 января 1961
Другие названия
Strekoza i muravey, The Dragonfly and the Ant, Стрекоза и муравей
Режиссер
Николай Федоров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.1
Оцените
10
голосов
6
IMDb
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