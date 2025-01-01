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Постер мультфильма Стрекоза и муравей
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Киноафиша Фильмы Стрекоза и муравей

Стрекоза и муравей

Strekoza i muravey 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Экранизация басни Крылова.

Страна СССР
Продолжительность 11 минут
Год выпуска 1961
Премьера в мире 1 января 1961
Другие названия
Strekoza i muravey, The Dragonfly and the Ant, Стрекоза и муравей
Режиссер
Николай Федоров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.1
Оцените 10 голосов
6 IMDb
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Стрекоза и муравей

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