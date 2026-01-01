Россиянам разрешили не платить за ипотеку с сентября: закон уже принят – даже справка о доходах не нужна

Мамочка с детьми просит уступить нижнюю полку в поезде? Отвечаю одной фразой — и семейство уносит ветром

Мы даже в туалет всю жизнь ходили неправильно: один девайс в уборной облегчит вам жизнь

Включила новый триллер от Okko со звездой «Слова пацана» – жалею, что вышло всего 3 серии: цепляет и держит интригу с 1-го эпизода

Уже смотрели «Фишера», «Чикатило» и «Хрустального»? Тогда вот вам еще 5 российских детективов, которые вы могли пропустить

Холмса в СССР спокойно превращали в женщину: тысячи людей обожают покрытый нафталином детектив

Думаете, знаете «Кавказскую пленницу» наизусть? Очень смешно, да: этот тест на цвета быстро вернёт вас с небес на землю

Прокатимся по станциям советской классики — попробуйте угадать 5 фильмов по кадру из метро (тест)

«Вызывала только раздражение»: именно эта серия «Первого отдела» стала худшей из-за одной героини — выключить и забыть

Новый фильм про «Дэдпула» уже в разработке — правда, с одним «но»: Уэйд Уилсон в нем уже не главный герой