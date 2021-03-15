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Wait for letters Ждите писем 1960 / СССР
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6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Ждите писем»

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Алиса Чижова 15 марта 2021, 05:46
Добрый, хороший фильм с человеческими отношениями. Молодые ребята едут строить ЛЭП. Едут, кто за деньгами, кто за романтикой, кто бежит от самого себя, а а кто - то ищет счастье. А счастье вот оно - не ври, не воруй и будет тебе счастье.
После таких фильмов, пусть немного наивных, не хочется смотреть современные, где встретившись на улице, сразу прыгают в постель...
15 марта 2021, 05:46 Ответить
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