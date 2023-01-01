Самолет уходит в 9, 1960

Нелегко складывалась судьба Любы. Оставшись сиротой в войну, она бросила школу и пошла работать. Человек, которого она любила, оставил ее с дочкой на руках. Люба работает официанткой, в свободное время встречается с Сергеем, который не хочет жениться на Любе из-за дочери. Закончив первый класс, Леночка, дочь Любы приносит домой награду за хорошую учебу, и это побуждает Любу пойти в вечернюю школу. В учебе ей помогает инженер-монтажник Долина, знакомство с которым пробуждает все лучшее в душе Любы. Так начинается их любовь. А когда заканчивается строительство и Долине надо уезжать, то Люба и Леночка едут вместе с ним.