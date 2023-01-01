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Самолет уходит в 9
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Samolet ukhodit v 9

Самолет уходит в 9, 1960

1960 / СССР
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Нелегко складывалась судьба Любы. Оставшись сиротой в войну, она бросила школу и пошла работать. Человек, которого она любила, оставил ее с дочкой на руках. Люба работает официанткой, в свободное время встречается с Сергеем, который не хочет жениться на Любе из-за дочери. Закончив первый класс, Леночка, дочь Любы приносит домой награду за хорошую учебу, и это побуждает Любу пойти в вечернюю школу. В учебе ей помогает инженер-монтажник Долина, знакомство с которым пробуждает все лучшее в душе Любы. Так начинается их любовь. А когда заканчивается строительство и Долине надо уезжать, то Люба и Леночка едут вместе с ним.

5.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1960
Премьера в мире 21 января 1961
Возраст 18+
Режиссер
Юрий Лысенко
В ролях
Анатолий Федоринов
Константин Артеменко
Полина Куманченко
Тамара Алешина
Николай Боголюбов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Самолет уходит в 9 1 постер
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