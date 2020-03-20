«Отдай свою душу»: Рецензия Киноафиши

К старцу, находящемуся на смертном одре, приходит незнакомец. Он ставит на пол кожаный мешок, который как по команде начинает шевелиться, и из него выглядывает голова темнокожего ребенка. Изо рта пожилого мужчины, заглушая его крик, начинают вылезать насекомые. Самого себя мужчина называет «блуждающим путником», которого невозможно обмануть.

1977 год. Маленькая Мэри недавно потеряла родителей и переезжает с дядей и тетей на далекую ферму, окруженную лесом. В доме сразу становится как-то не по себе, и не просто так. Место загадочное: когда дядя был юн, в этих местах жил шаман, способный говорить с духами. Наутро Мэри чувствует, что кто-то из леса следит за ней. Отправившись в чащу, она встречает того самого «путника» Лазаруса. Он навязывается помогать на ферме по хозяйству, мотивируя это тем, что некогда уже работал здесь. С появлением гостя начинают происходить странные вещи. Домочадцы и не подозревают, что Лазарус — демон, похищающий души стариков и детей, так что Мэри для него самая желанная добыча.

Отдай свою душу

«Отдай свою душу» — в оригинале более многозначительная восьмерка («8»), которую в контексте этой истории стоит трактовать как замкнутый знак, этакий лимб где-то между перерождением и астральной тюрьмой. В моменты, когда фильм Харольда Хёльшера следует сложившимся в жанре штампам и в очередной раз из темноты, бортика ванной, прочих неожиданных мест к лицу невинной жертвы потянется могучая инфернальная рука, он начинает проигрывать прочим поделкам, которые исследовали схожие мотивы при схожих обстоятельствах, но пытались пугать такими допотопными средствами. В сюжете, если убрать конкретные привязки к локальной мифологии, не останется каких-либо отличительных черт, — до боли простой задел, усложненный драматическим флешбеком Лазаруса, несущего тяжкий крест безутешного отца. Насекомые как временные оболочки душ парадоксально напоминают находку с пчелами из «Кэндимэна», и в этом образе редкий для международного рынка южноафриканский этнический хоррор в своем желании быть поэтичным тяготеет к формату легенды, рассказанной у костра.

Отдай свою душу

Но Хёльшер пока что недостаточно опытный рассказчик — он сбивчив, вводит большое количество персонажей, но не выводит на первый план внятного протагониста. Им номинально могли быть как Мэри, так и ее дядя, но девочка уже с первых сцен ангажирована и очарована мистицизмом новых для себя широт, а второй в большей степени ведом по отношению ко всем, кто его окружает, и выступает скорее с позиции стороннего наблюдателя, обеспокоенного тем, что что-то вокруг происходит. На авансцене Лазарус со своей неоднозначной трагедией, чья линия в своей противоречивости все равно давит на зрителя через тему потери. «Отдай свою душу» не в полной мере способен оправдать свои амбиции — как хоррора с угрозой в лице демона, поскольку обладает ограниченным и не изобретательным арсеналом жанровых приемов, так и мистической драмы, в силу слабой драматургии. Это интересный опыт разве что с точки зрения репрезентации культурного кода — хоррор всегда становится лакмусом, по которому можно определить как стилевые, так и национальные черты. Хёльшер старается захватить внимание зрителя, используя подвижного и голодного чертенка-ребенка из мешка как своеобразный аттракцион. Но с тем, чтобы нагнетать саспенс, также возникают проблемы: «Отдай свою душу» в ущерб ритму старается проговорить для зрителя все нюансы по нескольку раз, словно опасаясь быть непонятым.

Отдай свою душу

Фильм может показаться примечательным любому зрителю, которому любопытно отсматривать хорроры за пределами уже состоявшихся в жанре и востребованных на мировых кинорынках географических точек, таких как Америка или Азия.

Антон Фомочкин