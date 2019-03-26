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Горная женщина: на войне
Отзывы о фильме «Горная женщина: на войне»
Kona fer í stríð
Горная женщина: на войне
2017 / Украина / Франция / Исландия
7.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Andrey Prikazchik
26 марта 2019, 04:35
Оценка
Для Исландии это возможно прорыв и знаковое кино.
Фильм представлен на украинский "Оскар" ("Золота Дзига"), пожалуй как содружество государств, совместная работа, совместное продюсирование.
Сюжет дикий и несуразный. Остальное вполне. Особо хочется отметить элемент арта и музыкально-инструментальное "нечто". Этот элемент появления трио придал больше смысла и освежил глиняный сценарий.
26 марта 2019, 04:35
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Фильм представлен на украинский "Оскар" ("Золота Дзига"), пожалуй как содружество государств, совместная работа, совместное продюсирование.
Сюжет дикий и несуразный. Остальное вполне. Особо хочется отметить элемент арта и музыкально-инструментальное "нечто". Этот элемент появления трио придал больше смысла и освежил глиняный сценарий.
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