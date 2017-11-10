Слово — закон, 2018

Исследователь уличной культуры Саша Дженкинс о том, как в Южном Бронксе зародился современный рэп, и как за несколько десятилетий он превратился из маргинального жанра в мейнстрим. В начале было Слово. А дальше? Слово за слово. Рифма. Строка — уже отмеренная, ограненная под бит. Шестнадцать строк, не меньше. Панчи и гэги. Аллитерации и синекдохи. Сторителлинг и репрезент. Лирика и поэзия. Рэпчик. Саша Дженкинс, отец рэп-журналистики, хайпоборец-ветеран и арбитр свэга, профессиональный летописец уличной культуры, начинает «Word is Bond» с почти евангелистским запалом — призывает хип-хоп-культуру к ответу за слова. Поэзию улиц поверяют их пейзажи. Оживают образами культовые куплеты. Откровенничают и открывают МС: мужчины и женщины, классики олдскула и фрешмены новой школы, стадионные звезды и ветераны андерграунда, от Нью-Йорка до Калифорнии через Мидуэст и Мемфис. Не только очевидные Nas, Rakim, Pusha Т и J. Cole, но и невоспетый, недооцененный рабочий класс хип-хопа: Нитти Скотт, Rhymefest или PD Crack. Разные флоу, разные судьбы, но все повязаны верой в силу слова. Это они не дают фильму уйти в поучительный пафос, а жанру — на круг почета. Время Евангелия от рэпа ещё не пришло, и Дженкинсу достаются лица, голоса, анекдоты, воспоминания, признания, стихи, хасл и флоу в панорамной съемке. То есть, как и требовалось доказать, рэпчик.